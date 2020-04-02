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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные

У сотрудников акимиата Сокулукского района результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Чуйской области.

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Уточняется, что у всех 40 человек коронавирус не подтвердился, и сотрудников акимиата отпустили домой.

«Будем дальше наблюдать. Мы надеемся, раз первый анализ отрицательный, второй будет таким же. У сотрудника, чья родственница ездила в Дубай, результат теста два дня назад тоже оказался отрицательным», — рассказали в полпредстве.

Отметим, чиновники Сокулукской райадминистрации решили самоизолироваться после того, как в Сокулуке выявили один случай заболевания коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148938/
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