В Кыргызстане строятся и ремонтируются 376 объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
Из них:
- школы — 223;
- детские сады — 61;
- объекты здравоохранения — 27;
- объекты культуры — 11;
- спортивные объекты — 29;
- прочие объекты — 11;
- объекты водоснабжения — 14.
С 2021 по 2025 годы завершено строительство и ремонт 936 объектов. За этот период экономика государства значительно укрепилась, страна вышла на устойчивый путь развития и сформировала прочную основу.
В частности, за пять лет:
- введена в эксплуатацию 451 школа;
- 141 детский сад;
- 59 объектов здравоохранения;
- 24 объекта культуры;
- 56 спортивных объектов;
- 125 населенных пунктов обеспечены чистой питьевой водой.