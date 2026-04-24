Общество

В Кыргызстане строятся и ремонтируются 376 объектов социальной сферы

В Кыргызстане строятся и ремонтируются 376 объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Из них:

  • школы — 223;
  • детские сады — 61;
  • объекты здравоохранения — 27;
  • объекты культуры — 11;
  • спортивные объекты — 29;
  • прочие объекты — 11;
  • объекты водоснабжения — 14.

С 2021 по 2025 годы завершено строительство и ремонт 936 объектов. За этот период экономика государства значительно укрепилась, страна вышла на устойчивый путь развития и сформировала прочную основу.

В частности, за пять лет:

  • введена в эксплуатацию 451 школа;
  • 141 детский сад;
  • 59 объектов здравоохранения;
  • 24 объекта культуры;
  • 56 спортивных объектов;
  • 125 населенных пунктов обеспечены чистой питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371843/
