В Кыргызстане строятся и ремонтируются 376 объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Из них:

школы — 223;

детские сады — 61;

объекты здравоохранения — 27;

объекты культуры — 11;

спортивные объекты — 29;

прочие объекты — 11;

объекты водоснабжения — 14.

С 2021 по 2025 годы завершено строительство и ремонт 936 объектов. За этот период экономика государства значительно укрепилась, страна вышла на устойчивый путь развития и сформировала прочную основу.

В частности, за пять лет: