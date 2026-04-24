Борьба с коррупцией и генплан Бишкека. В кабмине прошло очередное заседание

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев провел очередное заседание, где заслушали информацию Генпрокуратуры о проведенной в прошлом году работе по реализации госстратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы.

Государственная стратегия — это комплекс системных мер, включающий 13 направлений и 137 антикоррупционных мероприятий, в которых основными исполнителями определены около 40 госорганов. По итогам мониторинга реализации стратегии за 2025 год отмечена деятельность ряда госорганов.

По данным пресс-службы кабмина, участники заседания также рассмотрели и утвердили проект постановления об утверждении генерального плана города Бишкека до 2050 года.

Кроме того, рассмотрен и одобрен проект Конституционного Закона «О внесении изменений в Конституционный Закон «О Счетной палате Кыргызской Республики». Документ будет направлен на рассмотрение Жогорку Кенеша.