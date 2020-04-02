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Сюжет: Новый коронавирус

За продажу спецпропуска в Бишкеке милиционера водворили в СИЗО

В Бишкеке милиционера, который вымогал деньги за предоставление спецпропуска через карантинно-санитарные блокпосты, водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.

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Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР. Ведется следствие. 

Напомним, что в столице в связи со вспышкой коронавируса введен комендантский час и установлены блокпосты. Гражданам разрешено передвигаться только по специальным пропускам. Они выдаются медикам, а также лицам, обеспечивающим поставку продуктов питания.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148886/
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