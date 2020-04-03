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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

83,5 миллиона сомов поступило на счет для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане

На администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 83,5 миллиона сомов. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что общая сумма денежных средств, поступивших на администрируемый счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страны, составила 83 миллиона 472 тысячи 193 сома.

Отмечается, что самые большие перечисления зафиксированы 31 марта и 1 апреля. В эти дни на счет в общей сложности перевели 13,7 и 11 миллионов сомов соответственно.

Решением специальной комиссии 38,5 миллиона сомов со счета направлены на доплаты медицинским работникам, находящимся на территориях, где зафиксированы очаги коронавирусной инфекции, и задействованных при выявлении и лечении лиц с коронавирусом.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149011/
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