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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Хорошая новость. В Ала-Буке выздоровели еще двое заразившихся коронавирусом

В Ала-Букинской территориальной больнице выписали еще двоих заразившихся коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, у пациентов взяли повторные анализы, они показали отрицательный результат.

«Состояние больных удовлетворительное. Эти пациенты прибыли из малого хаджа. Они лежали в больнице 14 дней, вылечились, и сегодня их выписали», — сказал Мадамин Каратаев.

Отметим, что в общей сложности от коронавируса в Кыргызстане вылечились пять человек. До этого в Джалал-Абадской области врачи выписали троих пациентов.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148851/
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