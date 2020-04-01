Кыргызстанцы, застрявшие на российско-казахской границе, просят у властей помощи

На российско-казахстанской границе в Оренбургской области застряли несколько сотен кыргызстанцев. Их видеообращение к властям распространяется в социальных сетях.

Кыргызстанцы заявляют, что они не могут проехать домой с 15 марта. Они также не могут вернуться назад в Россию.

«Уважаемые депутаты, помогите нам. Мы все кыргызстанцы. У нас вообще есть государство или нет? Мы, что, сироты, которые никому не нужны? Завтра вы придете и будете агитировать голосовать за ваши партии. Вот и работайте на голоса своих избирателей. Всех остальных уже забрали, а нас нет. От вас не просят ни копейки. Министр иностранных дел есть у нас? Или он тоже болен коронавирусом и дома сидит? Подумайте о нас», — говорят кыргызстанцы.