В больницах Кыргызстана есть 551 аппарат искусственной вентиляции легких

В больницах Кыргызстана есть 551 работающий аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, аппараты ИВЛ не разделяются на детские и взрослые.

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«Министерство здравоохранения КР ведет переговоры на получение дополнительных аппаратов ИВЛ от других стран», — сказали в штабе.

Отметим, что сегодня в Кыргызстане нет ни одного больного с коронавирусом, которому требуется аппарат ИВЛ. По данным Минздрава, находящийся в Ошской областной объединенной больнице пациент на аппарате искусственной вентиляции легких начал самостоятельно дышать.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.