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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Наказать милиционеров за избиение нарушителя комендантского часа призывают НПО

Генпрокуратура должна отреагировать на избиение сотрудниками милиции нарушителя комендантского часа, зарегистрировать его в едином реестре и возбудить досудебное производство. С этим требованием к властям страны обратились правозащитники и юристы.

В обращении отмечается, что подобные действия сотрудников милиции не только противозаконны, но и грубо нарушают общепризнанные и конституционные права человека. В том числе право каждого лишенного свободы на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства, не быть подвергнутым пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

Строгое соблюдение указанных прав человека гарантировано Конституцией. Введение режима чрезвычайного положения не отменяет нормы Основного закона и гарантированные права и свободы человека.

Правозащитники отмечают, что действия милиционеров содержат в себе состав таких преступлений, как «Пытки» (по статье 143 УК КР), «Злоупотребление должностным положением» (по статье 320 УК КР).

«Это нонсенс, когда гарантии неприкосновенности граждан нарушаются со стороны тех лиц, которые должны обеспечивать нашу безопасность в силу возложенных на них государством властных полномочий. Тем более это недопустимо, когда это происходит в условиях чрезвычайного положения», — говорится в обращении.

Государство в лице Генпрокуратуры в обязательном порядке должно провести расследование и наказать виновных в этом социально опасном преступлении.

из обращения правозащитных организаций

Напомним, видео избиения было опубликовано в социальных сетях. По данным пользователей, стражи порядка наносят побои мужчине во дворе УВД Октябрьского района.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148731/
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