Милиционеры избили нарушителя комендантского часа в Бишкеке

В Бишкеке нарушителя комендантского часа избили милиционеры. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях.

По данным пользователей, стражи порядка наносят побои мужчине во дворе УВД Октябрьского района.

В пресс-службе комендатуры сообщили, что по факту опубликованного видео служба внутренних расследований МВД назначила проверку.

«Все собранные материалы будут переданы в прокуратуру для дачи оценки», — сообщили в комендатуре.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.