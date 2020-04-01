Режим ЧС в стране. Как живут села Чуйской области и кто их проверяет

Корреспондент 24.kg отправился в путь и объехал всю западную зону Чуйской области, чтобы понять, как на селе пытаются защититься от коронавируса. Выводы неутешительны. От новой заразы спасают только Бишкек.

Карантин и меры безопасности

В Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Наша семья попала в число тех, у кого нет бишкекской прописки, но последние несколько лет мы жили и работали именно в столице. После введения режимов ЧП и ЧС жить на съемной квартире и возможность платить по счетам оказались затруднительными. Мы решили на время кризиса пожить в селе.

Чтобы не привезти коронавирус из столицы, наша семья выдержала строгий 14-дневный домашний карантин и только потом выехала из города.

Мы снимали квартиру в селе Лебединовка, через дорогу от микрорайона «Аламедин-1». Нас сразу предупредили, что дальше местного базарчика проехать не получится. А еще на блокпостах желающих проехать предупреждают, что сделать это можно только с 9.00 до 15.00. Позже не пустят. Причем внятных ответов на вопрос, почему установлено такое время, мы просто не получили.

Кроме того, обязательно нужно надеть маску, перчатки и иметь с собой антисептик. На всякий случай мы еще и машину продезинфицировали. Мало ли, вдруг тоже надо.

В супермаркет пустите?

Мы понимали, что не сможем постоянно ездить в магазины или по гостям. Нужно по-прежнему сохранять режим самоизоляции. Поэтому решено было ехать в супермаркет, чтобы закупить продукты.

У привычного нам супермаркета стоянка была полностью забита. Я такое видела только перед Новым годом. В остальном же мало что изменилось, разве что внутрь не пускают без масок, да установили разграничения для покупателей на кассе.

Отметим, что даже жесткие меры не научили людей соблюдать дистанцию ни в самом магазине при покупке продуктов, ни в очереди на кассу. Нам пришлось несколько раз сделать замечания, чтобы люди отошли на положенные 1-1,5 метра.

Проверки для столичных

Выезжать из города мы решили через дорогу на ГЭС-5 и дальше по объездной. Тут и стало понятно, куда делись блокпосты. Карантинный круг, который власти образовали вокруг Бишкека, просто расширяется. Если раньше блокпост стоял на пересечении улиц Салиевой и Калинина, то теперь он переместился в район БЧК. Почему? Так отсекают тех, кто хочет заехать в Лебединовку и потом в Бишкек окольными путями по маленьким проулочкам.

На посту нас даже не остановили. Военных не интересовали ни наши документы, ни температура, ни прописка. Увидев номера машины, нам просто сказали проезжать побыстрее. А вот въезжающих в Бишкек проверяли куда тщательнее: требовали не только паспорта и справки с места жительства, но и пропуска. Тепловизоров на этом посту не было.

Фото 24.kg. Ближе к объездной тоже стоит пост, но выезжающие милицию не интересуют

На следующем посту, ближе к объездной дороге, ситуация повторилась. Очередь образовалась только из тех, кто въезжает в столицу. Выезжающие из Бишкека никого не интересовали. Правда, и желающих заехать тоже было немного. По объездной дороге машин тоже было крайне мало. В районе «Дордоя» бетонными блоками перекрыты все въезды и выезды, везде стоят военные.

Сам рынок выглядит пугающе пусто. Впервые за много лет я вижу абсолютно закрытый «Дордой». Все контейнеры закрыты, людей нет. Не работают СТО и мастерские, которые расположены вдоль дороги.

До поста ГУОБДД в районе авторынка «Азамат» мы доехали непривычно быстро. Сейчас на посту дежурят медики и пожарная машина.

Честно говоря, я надеялась, что хоть там нас проверят, измерят температуру. Но нет. Тепловизором проверяли только въезжающих в Бишкек.

Прописка против коронавируса

В ближайшем к Бишкеку Сокулукском районе нет никакого усиления, патрулей или блокпостов. Да, людей на улицах немного, кафе и большинство торговых точек закрыты, работают только продуктовые магазины и рынки. И это, пожалуй, все, что напоминает о введенном режиме ЧС и коронавирусе.

Зато отличились в Московском районе. Прямо на въезде стоит внушительный пост. У каждого проверяют прописку, причем представители правоохранительных органов ведут себя крайне грубо. На мой вопрос о том, на каком основании проверяют прописку и грозят не пускать неместных, мне ответили, что режим такой.

— Какой режим? ЧП действует только в Бишкеке, а у вас только ЧС. Почему вы нарушаете законы?

— Я сказал, у нас такое положение. Не нравится, можешь кому угодно жаловаться.

Неожиданный переход на «ты» от постороннего мужчины меня более чем удивил. Ни измерения температуры, ни беседы на тему необходимости оставаться дома, ни объяснения введенного в районе режима комендантского часа я так и не получила.

На этом проверки в Московском районе закончились. Дальше не было даже намека на них. На въезде в Жайылский район стояли две патрульные машины, но они никого не проверяли.

А вот в Кара-Балте нас снова попросили показать паспорта. Здесь уже сотрудники правопорядка были более дружелюбны. На те же вопросы о законности действий они честно сказали, что есть распоряжение местных властей. Кроме того, всем тут же рассказывают о необходимости самоизоляции и правилах личной гигиены для профилактики коронавируса.

Фото 24.kg. На въезде в Кара-Балту не только проверяют паспорта, но и рассказывают о профилактике коронавируса

В самом городе тихо и немноголюдно. Такая картина была во всех населенных пунктах, которые мы проехали. Машин нет, люди стараются не выходить лишний раз на улицу. Да и некогда им: началась посевная, огороды.

На въезде в Панфиловский район нас ждал все тот же карантинный пост. И опять у нас проверили только прописку, отпустив восвояси.

Фото 24.kg. Так выглядит пост на въезде в Панфиловский район

В итоге получается, что мы проехали часть Бишкека, а также четыре района Чуйской области. Реальные средства защиты есть только на блокпостах вокруг Бишкека. Дальше у милиционеров из всей защиты только маска. Тепловизиров нет, медиков на постах тоже. А если у нас есть признаки коронавируса и мы решили сбежать в регион? По факту у нас бы это замечательно получилось. Как прописка защищает от коронавируса, я так и не поняла.