Происшествия

Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области

В Чуйской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и трицикла.

Как сообщили в УОБДД, авария произошла накануне. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с трициклом.

После удара мототранспорт по инерции врезался в стоящий в пробке грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель трицикла гражданин С.Э. получил тяжелые травмы головы и руки. Он госпитализирован, состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства происшествия уточняются.
Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области