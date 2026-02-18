17:27
Общество

19 февраля в Каинды закроют железнодорожный переезд

19 февраля в Каинды временно ограничат движение автотранспорта через неохраняемый железнодорожный переезд подъездного пути № 220 от станции «Каинды» — на пересечении улиц 60 лет Октября и Трудовой. Об этом сообщили в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».

Ограничение будет действовать с 9.00 до 21.00 в связи с путевыми ремонтными работами.

В компании отметили, что работы согласованы с сотрудниками ГУОБДД. Объезд для автотранспорта организуют по следующим маршрутам:

  • через железнодорожный переезд на 3706-м километре перегона Каинды — Кара-Балта (район сахарного завода);
  • через железнодорожный переезд в районе РОВД — кабельный завод.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования дорожных знаков.
