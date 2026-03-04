15:49
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат заявил о необходимости возведения мусорного полигона в Чуйской области

Депутат заявил о необходимости строительства нового мусорного полигона в Чуйской области. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК Медербек Саккараев.

По ее словам, функционирующий сегодня в селе Искра Чуйской области уже практически исчерпал свой ресурс, так как заполнен на 90 процентов.

«Он занимает 2,9 гектара. Но он расположен на ветреной стороне и, если вдруг возникнет пожар, огонь может быстро распространиться, что создает угрозу населению и экологии региона.

Поэтому необходимо принять ряд мер — либо строить мусороперерабатывающий завод, либо находить землю под новый полигон с соблюдением всех экостандартов», — добавил Медербек Саккараев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364489/
просмотров: 529
Версия для печати
Материалы по теме
О расширении инвестиционных проектов рассказали в полпредстве Чуйской области
19 февраля в Каинды закроют железнодорожный переезд
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже
В Ак-Суу сельхозземли перевели под строительство пластмассового завода
ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне
«Мы задыхаемся»: жители Мин-Булака жалуются на горящую мусорную свалку
Массовая драка в Чуйской области: задержаны 11 человек
В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома
Минприроды не нашло возгораний на мусорном полигоне в селе Беловодском
Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кы...
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области