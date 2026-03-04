Депутат заявил о необходимости возведения мусорного полигона в Чуйской области

Депутат заявил о необходимости строительства нового мусорного полигона в Чуйской области. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК Медербек Саккараев.

По ее словам, функционирующий сегодня в селе Искра Чуйской области уже практически исчерпал свой ресурс, так как заполнен на 90 процентов.

«Он занимает 2,9 гектара. Но он расположен на ветреной стороне и, если вдруг возникнет пожар, огонь может быстро распространиться, что создает угрозу населению и экологии региона.

Поэтому необходимо принять ряд мер — либо строить мусороперерабатывающий завод, либо находить землю под новый полигон с соблюдением всех экостандартов», — добавил Медербек Саккараев.