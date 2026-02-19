10:37
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Экономика

О расширении инвестиционных проектов рассказали в полпредстве Чуйской области

О расширении новых инвестиционных проектов в Чуйской области на коллегии по итогам 2025 года рассказал первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Санжар Жантаев.

По его словам, за счет стимулирующих грантов, выделенных Министерством финансов, органы местного самоуправления в прошлом году реализовали 89 проектов на общую сумму 365 миллионов 872 тысячи сомов. Из них 191 миллион 879 тысяч — это грантовые средства, еще 173 миллиона 993 тысячи — собственные средста айыл окмоту.

Санжар Жантаев отметил, что полпредство выступает инициатором новых инвестиционных проектов, не дожидаясь прихода инвесторов.

Основные цели международного сотрудничества Чуйской области — обмен опытом с передовыми регионами других стран в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, а также повышение инвестиционного потенциала региона, уточнил он.

По данным чиновника, сейчас регион активно сотрудничает с Ленинградской областью России и китайскими провинциями Шаньдун, Шаньси, Ганьсу и Синьцзянь.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362627/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
19 февраля в Каинды закроют железнодорожный переезд
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют
Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже
Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза — ЕАБР
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В Ак-Суу сельхозземли перевели под строительство пластмассового завода
КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;февраля Тенге обновил максимум последних лет. Курс валют на 18 февраля
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;17&nbsp;февраля Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 17 февраля
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
10:36
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных рас...
10:32
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
10:26
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут
10:19
Парламент одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией
10:17
Жанар Акаев: Ош мне не чужой. Я обязан оправдать доверие