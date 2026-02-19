О расширении инвестиционных проектов рассказали в полпредстве Чуйской области

О расширении новых инвестиционных проектов в Чуйской области на коллегии по итогам 2025 года рассказал первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Санжар Жантаев.

По его словам, за счет стимулирующих грантов, выделенных Министерством финансов, органы местного самоуправления в прошлом году реализовали 89 проектов на общую сумму 365 миллионов 872 тысячи сомов. Из них 191 миллион 879 тысяч — это грантовые средства, еще 173 миллиона 993 тысячи — собственные средста айыл окмоту.

Санжар Жантаев отметил, что полпредство выступает инициатором новых инвестиционных проектов, не дожидаясь прихода инвесторов.

Основные цели международного сотрудничества Чуйской области — обмен опытом с передовыми регионами других стран в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, а также повышение инвестиционного потенциала региона, уточнил он.

По данным чиновника, сейчас регион активно сотрудничает с Ленинградской областью России и китайскими провинциями Шаньдун, Шаньси, Ганьсу и Синьцзянь.