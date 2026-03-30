Происшествия

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 10 декабря 2025 года в ОВД Сокулукского района поступила оперативная информация о том, что на территории Чуйской области и в городе Бишкеке мужчина занимается сбытом наркотического средства афганского происхождения — «чарс».

Данный факт был зарегистрирован, и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками милиции проведены специальные следственные действия, в ходе которых установлено, что некий гражданин незаконно сбыл наркотическое средство «чарс» за 1,5 тысячи сомов. Указанное вещество было изъято.

На изъятое вещество назначена судебно-химическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, представленное вещество является наркотическим средством — смолой каннабиса (гашиш). Масса составила 0,3017 грамма без упаковки.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность гражданина — им оказался А.А., 1968 года рождения. В ходе следствия по месту его жительства проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты аналогичные наркотические средства — смола каннабиса (гашиш) общим весом 40 граммов.

26 марта 2026 года в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование по уголовному делу продолжается.
Материалы по теме
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
Наркотики и 1,2 тонны самогона нашли в Таласе
Преступность в Кыргызстане с начала 2026 года выросла на 4,3 процента
От «закладок» до тюрьмы: как работает наркотическая сеть в Бишкеке
Автомобиль врезался в трицикл, выехав на встречку в Чуйской области
Винтовка с глушителем и марихуана: в Кеминском районе задержали сельчанина
Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
В Чуйской области задержан закладчик с крупной партией психотропных веществ
Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
В Оше задержали продавца психотропных веществ — изъяты «Регапен» и «Тропикамид»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Атака на&nbsp;Иран. Морская пехота США прибыла в&nbsp;ближневосточный регион Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по&nbsp;делу &laquo;Кыргызнефтегаза&raquo; Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
В&nbsp;Бишкеке мотоциклист въехал в&nbsp;людей на&nbsp;парковке. Один человек погиб В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб
Бизнес
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в&nbsp;КР требуется помощник по&nbsp;логистике Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
