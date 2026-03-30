В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 10 декабря 2025 года в ОВД Сокулукского района поступила оперативная информация о том, что на территории Чуйской области и в городе Бишкеке мужчина занимается сбытом наркотического средства афганского происхождения — «чарс».

Данный факт был зарегистрирован, и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками милиции проведены специальные следственные действия, в ходе которых установлено, что некий гражданин незаконно сбыл наркотическое средство «чарс» за 1,5 тысячи сомов. Указанное вещество было изъято.

На изъятое вещество назначена судебно-химическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, представленное вещество является наркотическим средством — смолой каннабиса (гашиш). Масса составила 0,3017 грамма без упаковки.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции установлена личность гражданина — им оказался А.А., 1968 года рождения. В ходе следствия по месту его жительства проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты аналогичные наркотические средства — смола каннабиса (гашиш) общим весом 40 граммов.

26 марта 2026 года в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование по уголовному делу продолжается.