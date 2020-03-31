Коронавирус в Кыргызстане. На аптечных складах есть трехмесячный запас лекарств

Минздрав готов лечить новых больных коронавирусом, если такие появятся. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, в больницах достаточно койко-мест и специалистов.

«Мы работаем по современному и одобренному ВОЗ клиническому руководству. 187 медиков поедут на юг добровольно лечить больных. Медикаментов хватает. У нас есть запас на три месяца. Больных коронавирусом лечат противовирусными препаратами. Врачи обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты», — сказал Касымбек Мамбетов.

Он добавил, что все имеющиеся экспресс-тесты перепроверяются и только потом применяются на практике.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.