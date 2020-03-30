Из России в Кыргызстан возвращены 1 тысяча 442 гражданина

Из России в Кыргызстан возвращены 1 тысячи 442 гражданина КР, в том числе прибывшие транзитом из Таиланда, США, Франции, Доминиканской Республики, Болгарии, Вьетнама, Польши и других стран. Об этом сообщил МИД КР.

По его данным, в условиях ограничения регулярного авиационного сообщения с Россией с 20 по 30 марта осуществлены авиарейсы в Бишкек и Ош из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута и Иркутска.

Сообщается также, что поддерживается связь с соотечественниками, находящимися на лечении с подозрением на коронавирус.

«Сотрудники министерства и консульств КР в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нур-Султане, Алматы, Анкаре, Стамбуле, Абу-Даби, Дубае и других городах иностранных государств продолжают вести информационно-разъяснительную работу среди соотечественников и оказывают содействие нашим гражданам на местах, включая организацию питания и размещения», — резюмировал МИД.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.