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Общество

Делегация из России передала образовательным учреждениям в Таласе оргтехнику

Делегация администрации президента России посетила с рабочим визитом Кыргызстан. Об этом сообщили в «Обществе дружбы».

Отмечается, что визит стал не только выражением дружественных отношений между двумя странами, но и знаком глубокой гуманитарной и социальной поддержки, оказываемой Таласской области.

Одним из ключевых моментов визита стала церемония возложения венка к могиле красноармейца Мендеша Омуралиева — советского солдата, погибшего под Ржевом, и встреча с ветераном Великой Отечественной войны Араке Арстанбековым.

«От имени России при содействии компании «Альянс Алтын» в подарок образовательным учреждениям Таласской области переданы компьютерная и оргтехника, а также учебные материалы. Таласскому государственному университету вручены 20 ноутбуков, общеобразовательному учреждению «Алтын Туюн» — 20 комплектов робототехники, в средние школы региона доставлены интерактивные доски, принтеры, ноутбуки и другое оборудование, необходимое для современного образовательного процесса и изучения русского языка», — отметили в вузе.

Председатель «Общества дружбы» Михаил Старшинов отметил, что визит в Таласскую область является важным шагом в укреплении дружественных отношений между странами.

«Вклад в образование и социальную поддержку региона демонстрирует нашу общую цель — развитие партнерских связей на благо обоих народов. Это важный символ сотрудничества и гуманности в современном мире», — сказал он.

Член делегации Владимир Коробовский подчеркнул, что визит демонстрирует стремление России к поддержке и солидарности с партнерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291966/
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