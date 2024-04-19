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Общество

МИД России предложил разрешить подтверждать аккаунт «Госуслуг» из-за рубежа

МИД предложил разрешить россиянам в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане подтверждать учетную запись в «Госуслугах». Об этом говорится в опубликованном проекте постановления правительства, сообщил РБК.

По их словам, без этого граждане РФ не могут полноценно пользоваться порталом.

Министерство иностранных дел предложило провести эксперимент по получению россиянами, которые находятся за пределами страны, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Это, в частности, позволит им в режиме онлайн подтвердить аккаунт в «Госуслугах».

Эксперимент предлагается провести с 1 июля 2024 года до 31 декабря 2025-го на территории Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Предполагается, что в эксперименте, кроме самого МИДа, примут участие представительства России в перечисленных странах, Россотрудничество и его филиалы в Узбекистане и Казахстане, удостоверяющий «Аналитический центр», а также заинтересованные граждане России — эти загранучреждения и будут заниматься оформлением электронных подписей.

Помимо «Госуслуг», «ключи» нужны для «дистанционного заключения договоров гражданско-правового характера, реализацию трудовых отношений и образовательных потребностей», уточняется в документах.

К 1 октября 2025 года участники эксперимента должны будут представить в правительство доклад о его предварительных результатах с оценкой целесообразности его продолжения и распространения на территории других стран.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291991/
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