Артисты Кыргызстана проводят онлайн-концерты в поддержку врачей

Знаменитости Кыргызстана проводят онлайн-концерты в социальных сетях в поддержку врачей. Концерты можно посмореть на страницах артистов в Facebook и Instagram.

Одним из самых первых стал концерт кыргызской группы «Элес», который состоялся 27 марта. Онлайн выступили также певец Кайрат Примбердиев, солисты Леонид Рукавишников и Улан Асамудинов в сопровождении концертмейстера Юлии Бабич.

Народная артистка КР Саламат Садыкова также провела онлайн-концерт для медработников и поклонников не выходя из дома в прямом эфире в социальных сетях.

Композитор, поэт, певец Эркин Мукашев спел для кыргызстанцев из окна квартиры свою знаменитую песню «Фрунзе».

«От всей души хочу пожелать вам мира и добра! Спокойствие и позитив должны быть в нашей душе. Эти меры, они временны, все пройдет, и все будет хорошо», — сказал он, обращаясь к поклонникам.

Заслуженный артист КР Сыймык Бейшекеев также посвятил песню людям в белых халатах и поблагодарил их за неустанный труд.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.