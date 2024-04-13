12:59
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Происшествия

В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди пострадавших кыргызстанка

В районе Коньяалты Антальи обрушилась кабина канатной дороги. Об этом сообщило TRT.

Отмечается, что по неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе. В результате одна из движущихся кабин сорвалась, ударилась об перевернутый столб и развалилась. В ней находились восемь человек.

В результате происшествия погиб один человек и семеро получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка Кыргызстана.

«К месту происшествия направлены пожарные, полицейские, медицинские и спасательные бригады. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291466/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
«Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле
В Бишкеке и Чуйской области ожидается шквалистый ветер
Канатная дорога. Когда есть более дешевая и эффективная альтернатива
Канатная дорога. В мэрии Бишкека обсудили реализацию проекта
Знаменитый турецкий шеф-повар CZN Бурак посетит Кыргызстан
Кадырбек Атамбаев: Строительство канатной дороги вызывает много вопросов
Канатная дорога. В мэрии рассказали, когда начнется строительство
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Популярные новости
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
О&nbsp;полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины О полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
Водитель &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; помог беременной женщине избежать родов в&nbsp;автомобиле Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле
13 апреля, суббота
12:37
В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди пострадавших кыргызстанка В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди постр...
12:23
Импорт алюминия, меди и никеля из России попал под санкции США и Британии
12:00
Продолжение любимого сериала и премьеры новых. Что смотреть на следующей неделе
11:46
Президент Кыргызстана предложил забыть тему внешнего долга
11:32
В запасах Национального банка есть 51 тонна золота