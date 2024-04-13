В Турции обрушилась кабина канатной дороги. Среди пострадавших кыргызстанка

В районе Коньяалты Антальи обрушилась кабина канатной дороги. Об этом сообщило TRT.

Отмечается, что по неизвестной причине упала одна из опор канатной дороги Тюнектепе. В результате одна из движущихся кабин сорвалась, ударилась об перевернутый столб и развалилась. В ней находились восемь человек.

В результате происшествия погиб один человек и семеро получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка Кыргызстана.

«К месту происшествия направлены пожарные, полицейские, медицинские и спасательные бригады. Для эвакуации людей из других кабин направили вертолет. Всего в кабинах на канатной дороге застряли 184 человека», — говорится в сообщении.