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Общество

В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов

В Бишкеке 12 февраля состоится концерт классического вокала и фортепиано в исполнении иранских музыкантов. Об этом сообщили в Культурном представительстве при посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызстане.

По его данным, в программу вошли лучшие песни и мелодии известных иранских музыкантов Али Давуди (вокал) и Гульнаре Асади (фортепиано), выступающих с концертами на различных фестивалях в СНГ.

Супружеская чета исполнит для местной публики избранные произведения из своего репертуара на персидском, русском и других языках.

Концерт начнется в 18.30 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286414/
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