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Общество

В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой

Концерт украинской певицы Веры Брежневой в Бишкеке отменили. Как сообщает Telegram-канал Shot, «по техническим причинам».

Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля. Организаторы уже пообещали вернуть зрителям деньги за сорванное выступление.

По данным российских СМИ, летом 2023 года шоу Веры Брежневой отменили в Португалии и Испании. По словам певицы, причиной этого стали неназванные обстоятельства.

Ранее в Бишкеке по неизвестным причинам отменили концерты рок-группы «Би-2», Дианы Арбениной, Моргенштерна, Григория Лепса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286754/
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