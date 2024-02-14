В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой

Концерт украинской певицы Веры Брежневой в Бишкеке отменили. Как сообщает Telegram-канал Shot, «по техническим причинам».

Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля. Организаторы уже пообещали вернуть зрителям деньги за сорванное выступление.

По данным российских СМИ, летом 2023 года шоу Веры Брежневой отменили в Португалии и Испании. По словам певицы, причиной этого стали неназванные обстоятельства.

Ранее в Бишкеке по неизвестным причинам отменили концерты рок-группы «Би-2», Дианы Арбениной, Моргенштерна, Григория Лепса.