В Бишкеке отменили концерт певицы Веры Брежневой

Концерт украинской певицы Веры Брежневой в Бишкеке отменили. Как сообщает Telegram-канал Shot, «по техническим причинам».
Артистка планировала приехать с гастролями в Бишкек 18 февраля. Организаторы уже пообещали вернуть зрителям деньги за сорванное выступление.
По данным российских СМИ, летом 2023 года шоу Веры Брежневой отменили в Португалии и Испании. По словам певицы, причиной этого стали неназванные обстоятельства.
Ранее в Бишкеке по неизвестным причинам отменили концерты рок-группы «Би-2», Дианы Арбениной, Моргенштерна, Григория Лепса.