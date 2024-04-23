В Бишкеке состоится концерт джазовых исполнителей из Венгрии

В Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова 30 апреля состоится джазовый концерт Berki Tamás & Sárik Péter Trió (Венгрия). Об этом 24.kg сообщили в посольстве Венгрии.

Berki Tamás (Берки Тамаш) — король венгерского джазового пения, обладатель множества наград. За последние десятилетия он был участником многих легендарных джазовых коллективов, композитором и автором текстов. Концертный альбом их дуэта с Петером Сариком получил венгерскую премию «Грэмми» как джазовый альбом года.

Péter Sárik Trió — один из самых популярных джазовых коллективов в Венгрии. Широкую известность в Европе и за ее пределами трио получило благодаря своим неординарным джазовым адаптациям классики, в том числе импровизациям на темы классической музыки композитора Белы Бартока и шедевров Людвига ван Бетховена. Их диск Jazz Request Show получил венгерскую премию «Грэмми» (джазовый альбом года) в 2014 году, а сам Петер Сарик в 2016-м признан в своей стране лучшим музыкантом года.

В концерте прозвучат величайшие мировые джазовые хиты в исполнении Берки Тамаша (вокал), Петера Сарика (фортепиано), Тибора Фоней (бас) и Аттилы Галфи (барабаны).

Вход свободный.