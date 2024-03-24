Героев должны знать. Рэпер Моргенштерн отправил Исламу Халилову миллион рублей

Рэпер Моргенштерн рассказал, что отправил один миллион рублей 15-летнему Исламу Халилову, который вывел около ста человек из «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Он считает, что «героев должны знать в лицо». Подросток поблагодарил артиста и добавил, что тот ему очень сильно помог.

Напомним, летом 2023 года в Бишкеке отменили концерт Моргенштерна. Организаторы говорили, что их вынудили это сделать.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» наградил 15-летнего Ислама Халилова, который 22 марта вывел из «Крокус Сити Холла» больше ста человек во время атаки боевиков.

Стало также известно, что духовный лидер российских мусульман муфтий Шейх Равиль Гайнутдин представил к высокой награде мусульман Ислама Халилова. 29 марта ему будет вручена медаль мусульман России «За заслуги».

Напомним, подросток подрабатывал в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл». По его словам, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. На момент теракта он действовал по инструкции, взяв эвакуацию под контроль, смог вывести людей из узкого прохода из тупика, через служебный вход вывел на улицу — в безопасность. Во время теракта он помог эвакуировать более ста человек.

По распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Ислама Халилова наградят ведомственной наградой.

Отметим, 15-летний Ислам подрабатывал в гардеробе центра. Во время начавшегося теракта подросток повел испуганных гостей центра за собой, сквозь дым, через выставку в служебные помещения, а оттуда — на улицу. Никто из его группы не пострадал.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.