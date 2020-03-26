Жители Иссык-Куля не соблюдают режим ЧС. Милиция усилила контроль

Правоохранительные органы Иссык-Кульской области распределены для усиления контроля карантинного режима и разъяснительных работ. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Как отмечается, несмотря на проводимые ранее разъяснительные работы, отдельные граждане не придают серьезности возможного распространения коронавируса.

Граждане передвигаются по городу без особой необходимости, посещают своих знакомых, принимают гостей.

«В целях соблюдения карантинного режима Каракол поделен на сектора, где сотрудники милиции проводят разъяснительные работы среди граждан по недопущению возможного распространения инфекционной болезни коронавируса», — отметили в ведомстве.

Отметим, что передвижение по временным пропускам действует в Иссык-Кульской области только между населенными пунктами.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.