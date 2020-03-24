Проезд по Иссык-Кульской области будет осуществляться только по пропускам

Передвижение граждан между населенными пунктами Иссык-Кульской области будет осуществляться только по временным пропускам. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в регионе.

Отмечается, что сегодня на заседании областного оперативного штаба принято решение о введении временного ограничения движения граждан и автотранспортных средств между населенными пунктами. Главы органов местной власти (акимы, айыл окмоту), руководители муниципальных и госорганов будут выдавать временные пропуска только при острой необходимости.

«При выявлении нарушений в использовании временных пропусков гражданин и должностное лицо будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.