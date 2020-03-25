В Бишкеке в банки ходить можно при острой необходимости

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Передвижение людей ограничено. Выходить на улицу можно по трем причинам: за продуктами, в аптеку или медицинские учреждения. Выходить на улицу с 20.00 до 7.00 запрещено, кроме тех, кому выдадут пропуски. При этом в Национальном банке сообщили, что все коммерческие банки будут предоставлять услуги в полном объеме. У горожан возник резонный вопрос: зачем банки будут работать, если пойти в них нельзя.

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом сегодня внесли ясность. «В банк можно обратиться при срочной необходимости, но перед посещением уточните их график работы в режиме ЧП», — сообщили в штабе.

Отметим, при себе всегда необходимо иметь заполненный маршрутный лист и паспорт. В Бишкеке из-за введения комендантского часа отменили работу общественного транспорта и такси. Как в таких условиях горожанам, не имеющим личного авто, добираться до банков, в штабе не уточнили.