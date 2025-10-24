10:21
Власть

Президент подписал закон о парламентском контроле при военном и ЧП

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в законодательные акты, регулирующие режимы военного и чрезвычайного положения.

Документ закрепляет, что в период действия военного положения парламентский контроль за соблюдением прав и свобод граждан не подлежит ограничению.

Кроме того, уточняется, что во время чрезвычайного положения деятельность акыйкатчи (амбудсмена), осуществляющего парламентский контроль за правами человека, не приостанавливается.

Закон также предусмотривает, что при введении чрезвычайного положения органы власти могут ограничивать движение транспортных средств, включая иностранных, за исключением транспорта депутатов Жогорку Кенеша, дипломатических миссий и омбудсмена.

Закон вступает в силу через десять дней.
