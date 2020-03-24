Режим ЧП в Кыргызстане. В Нарынской области установили карантинные посты

Во всех селах Нарынской области установили санитарно-карантинные посты. Об этом сообщили в Республиканском штабе по коронавирусу.

Сегодня в целях усиления контроля посты по решению районных штабов организованы в каждом районе и айыл окмоту, а также в Нарыне, где контролируются въезжающие и выезжающие.

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Через посты разрешается проезжать грузоперевозчикам с продовольственными, лекарственными и необходимыми средствами для весенних полевых работ, а также гражданам по состоянию здоровья.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.