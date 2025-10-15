11:57
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

«Парк есть, но его как бы и нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

Фото из интернета. «Парк есть, парка нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

В Нарынской области открыли парк имени народного артиста Кыргызстана Калыбека Тагаева. Правда, пользователи соцсетей пока сомневаются, можно ли это место так называть.

Церемония прошла в селе Бирлик Ат-Башинского района, на родине актера. По официальным данным, парк занимает 3,5 гектара. Его уже успели огородить и высадить несколько деревьев.

Однако на опубликованных в интернете видео видно, что «парк» пока больше напоминает ровное поле с шариками — ни лавочек, ни фонарей, ни аллей. В соцсетях шутят, что «такого парка нет нигде в мире», и что «главное — вовремя отчитаться об открытии».

из интернета
Фото из интернета. «Парк есть, парка нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

Глава айыльного аймака Бердибек Молдоев сообщил, что благоустройство впереди: планируется озеленение, освещение и создание зон отдыха. На эти цели подготовлен проект на 5 миллионов сомов, но, по его словам, вопрос финансирования «пока окончательно не решен».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347247/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос границ Карагачевой рощи мэрия Бишкека планирует закрыть в 2025 году
Набережный парк планируют организовать в Караколе
Новый парк имени Барпы Алыкулова открыли в городе Ош
Реконструкция парка в Нарыне обойдется в $500 тысяч
В Чолпон-Ате построят современный парк «Ынтымак» (эскизы)
В Джалал-Абаде парк «Жениш» передадут частникам: власти запускают эксперимент
В Диснейленде Парижа откроют тематическую зону «Мир Холодного сердца»
Открытие парка «Евразия». Президент призвал бережно относиться к аттракционам
В Кыргызстане построят парк в стиле фэнтези. Проект реализует компания из США
В Бишкеке более ста человек наводят порядок в парке «40 лет Киргизии»
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
15 октября, среда
11:36
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспеч...
11:35
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
11:32
Shutdown в США: восьмая попытка одобрить финансирование тоже провалилась
11:26
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
11:19
Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент