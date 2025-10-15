«Парк есть, но его как бы и нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

Фото из интернета. «Парк есть, парка нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

В Нарынской области открыли парк имени народного артиста Кыргызстана Калыбека Тагаева. Правда, пользователи соцсетей пока сомневаются, можно ли это место так называть.

Церемония прошла в селе Бирлик Ат-Башинского района, на родине актера. По официальным данным, парк занимает 3,5 гектара. Его уже успели огородить и высадить несколько деревьев.

Однако на опубликованных в интернете видео видно, что «парк» пока больше напоминает ровное поле с шариками — ни лавочек, ни фонарей, ни аллей. В соцсетях шутят, что «такого парка нет нигде в мире», и что «главное — вовремя отчитаться об открытии».

Фото из интернета. «Парк есть, парка нет»: в Ат-Баши открыли поле имени Калыбека Тагаева

Глава айыльного аймака Бердибек Молдоев сообщил, что благоустройство впереди: планируется озеленение, освещение и создание зон отдыха. На эти цели подготовлен проект на 5 миллионов сомов, но, по его словам, вопрос финансирования «пока окончательно не решен».