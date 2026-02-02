01:09
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Власть

В Ат-Баши до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку

В Ат-Башинском районе Нарынской области уже более десяти дней остается вакантной ключевая административная должность. Об этом стало известно во время встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с медиками. Он поднял вопрос о руководстве района.

По данным администрации области, 21 января бывший аким Эмилбек Абдыкалыков освободил занимаемую должность в связи с переводом на другую работу. С тех пор район остается без руководителя.

Камчыбек Ташиев потребовал у полпреда в Нарынской области Нурбека Сатарова объяснить причину затянувшейся процедуры и подчеркнул, что район не должен оставаться без полноценного управления.

Сейчас, как сообщили в облгосадминистрации, процесс назначения нового акима находится на завершающей стадии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360223/
просмотров: 1607
Версия для печати
Материалы по теме
Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В Кыргызстане за год приостановили лицензии 35 ломбардов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Миллион, подарки и автографы: визит Камчыбека Ташиева в интернат удивил детей
Новое здание спецназа «Альфа» ГКНБ открыли в Бишкеке
Родные погибшей в Аксы женщины обратились к Камчыбеку Ташиеву
«Будет уроком для многих»: опубликован разговор с сыном главы ГКНБ
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Досрочные выборы и&nbsp;второй срок президента: мнения экспертов разделились Досрочные выборы и второй срок президента: мнения экспертов разделились
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 февраля, понедельник
23:38
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
23:10
В Бишкеке пройдет какидзоме — традиционное первое письмо года
22:49
Госагентство спорта показало форму кыргызстанцев на зимней Олимпиаде
22:49
Китайские компании инвестируют в цифровизацию городов Кыргызстана
22:25
После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима