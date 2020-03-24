Комендантский час в Бишкеке. Работающим в столице врачам выдадут справки

Столичным врачам выдадут справки, что они работают в больницах и поликлиниках. Об этом стало известно на заседании городского штаба по вопросам комендантского часа.

Заведующая отделом организации медицинской помощи управления городского здравоохранения мэрии Бишкека Айнагуль Керимкулова отметила, что многие медработники, работающие в столице, живут в пригородах, районах.

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«Если наши организации здравоохранения будут выдавать им справки, что они работают у них, смогут ли они въезжать и выезжать из города?» — поинтересовалась она.

Комендант Бишкека, замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев ответил положительно, добавив, что при этом у медиков должен быть документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что вокруг столицы установят 48 блокпостов. Въезд в город ограничат для иногородних жителей.

Сегодня стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.