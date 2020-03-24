Режим ЧП в Кыргызстане. Вопрос с перевозкой врачей домой решен

Уже есть добровольцы, которые отвозят врачей с работы домой. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, у молодежной организации есть 25 машин. Они уже довозят медиков. Кроме того, достигнута договоренность о перевозке медиков на период действия чрезвычайного положения.

«Будут работать автобусы и маршрутные бусы, так как с введением режима ЧП будет действовать комендантский час», — заключила Айнура Акматова.

Ранее врачи сообщали, что не могут добраться до работы, потому что в Бишкеке не ходят маршрутки и просили обеспечить их транспортом.

Читатели также заявил, что врачи из Кара-Балты и других населенных пунктов, работающие в Бишкеке, из-за ограничения движения транспорта ночуют на работе.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.