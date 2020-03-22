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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чрезвычайная ситуация в Кыргызстане. В стране установлены карантинные посты

В Кыргызстане в связи со вспышкой коронавируса организованы карантинные посты. Об том на брифинге сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации введен распоряжением премьер-министра после того, как в двух регионах и Бишкеке были выявлены больные коронавирусом.

«Введен режим ЧС, с сегодняшнего дня все государственные органы работают на особом режиме. Установлены карантинные посты, где работают сотрудники МЧС, Минздрава и МВД, а также органы местной власти. Карантинные посты созданы для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Граждане, проходящие эти посты, должны иметь при себе документы», — сказал Калыс Ахматов.

Он отметил, что лиц, которые по необходимости выезжают из города, будут пропускать без проблем.

«Появилась информация о том, что никого не будут пропускать через эти посты. Это не так. Всех, у кого есть необходимость в выезде, пропустят. На посту у вас проверят состояние здоровья», — добавил замминистра.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147507/
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