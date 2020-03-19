Пандемия коронавируса. Китайские власти назвали основное лекарство для лечения

Китайские власти назвали основное лекарство, которым планируется лечить больных от коронавируса. Речь идет о противогриппозном средстве «Авигане». Об этом сообщает телеканал NHK.

По словам главы Национального центра по развию биотехнологии КНР Чжан Синьмина, тестирование проводилось на пациентах в Ухане и Шэньчжене. Всего в исследованиях приняло участие 240 и 80 пациентов соответственно.

После старта употребления лекарства температура пациентов приходила в норму за два с половиной дня. В случае, если препарат не принимался больным, то этот процесс занимал четверо суток. Помимо этого, «Авиган» в два раза ускорял лечение кашля.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.