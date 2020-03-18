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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Кому в первую очередь надо сдать анализ: памятка

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. У троих жителей Сузакского района, вернувшихся из малого хаджа в Саудовской Аравии 12 марта, анализ показал положительные результаты. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с инфицированными на борту самолета, прибывшего в Бишкек, находилось 135 человек. Все они уже выявлены и обследованы. Однако известно, что заразившиеся контактировали с большим количеством людей.

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В Республиканском штабе по коронавирусу призывают граждан без надобности не выходить на улицу, не посещать общественные места и массовые мероприятия. Минздрав также поделился рекомендациями, как избежать заражения.

Если вы почувствовали себя плохо и обнаружили симптомы заболевания, вызовите врачей скорой помощи. Можно позвонить на короткие номера 103 или 112.

Как отмечается, в первую очередь обследоваться должны те, кто прибыл из стран первой категории. В группу максимального риска также входят граждане, имевшие контакт с прибывшими и больные с диагнозом «пневмония».

24.kg подготовило памятку, сохраните ее для удобства.

Группа высокого риска — люди с симптомами ОРВИ в возрасте старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, а также все прибывшие из-за границы.

Еще в две группы — среднего и низкого риска — попадают граждане с симптомами ОРВИ, если имели контакты с прибывшими из-за границы или сами побывали за рубежом. В эту же группу входят и те, кто посетил массовые мероприятия — похороны, тои и другие.

По возникающим вопросам можно также звонить на телефоны горячей линии Республиканского штаба по коронавирусу или писать на WhatsApp.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146986/
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