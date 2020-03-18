Всех пассажиров авиарейса из Саудовской Аравии нашли и госпитализировали

Всех пассажиров, которые летели одним рейсом из Саудовской Аравии с заболевшими коронавирусом сузакцами, нашли. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков.

«Мы всех их нашли и госпитализировали», — сказал он.

Толо Исаков отметил, что поездка в малый хадж не согласовывается с ДУМК, паломники выезжают как туристы.

По его словам, малый хадж совершили около 1 тысячи человек. «Мы их находим, берем анализы. Госпитализировано более 300 человек, в том числе те, кто контактировал с ними», — сказал он.