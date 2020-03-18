Пандемия коронавируса: узнайте, зачем кыргызстанцев поделили на две категории

В Кыргызстане в целях усиления противоэпидемиологических и карантинных мероприятий соответствующие государственные органы работают по утвержденному алгоритму действий.

Согласно данному алгоритму, все кыргызстанцы, прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, будут разделяться на две категории.

В список государств могут вноситься изменения в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в мире.

Все граждане КР, прибывающие из стран, перечисленных ниже, обязаны четко следовать указаниям пограничников, сотрудников санитарно-карантинных пунктов на границах и правоохранительных органов. В случае отказа пройти анкетирование, медицинское обследование, обсервацию и соблюдение требования домашнего карантина, применяются меры в соответствии с законодательством республики.

В первую категорию входят Китай, Италия, Иран, Испания, Республика Корея, Германия, Франция, США, Швейцария, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция, Бельгия, Дания. Перечень вводится в действие с 19 марта 2020 года.

Список государств из этой категории может меняться и пополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.

Таким образом, кыргызстанцы, прибывшие из стран первой категории, включая транзит, подлежат обсервации на 14 дней в специально отведенных местах. В данную категорию входят все граждане КР — владельцы ID-карт, общегражданского, служебного и дипломатического паспортов.

Лицо, нарушившее условия обсервации, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.

Во вторую категорию входят государства, где обнаружен коронавирус. Все граждане Кыргызстана, прибывшие, включая транзит, из стран второй категории, подлежат домашнему карантину сроком на 14 дней.

Лицо, нарушившее условия домашнего карантина, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, что, согласно статье 280 Уголовного кодекса КР, лицо, умышленно или неосторожно нарушившее санитарно-эпидемиологические правила, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с потерей права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В соответствии со статьей 68 Уголовного кодекса размер штрафа VI категории для несовершеннолетних — от 1 тысячи 200 до 1 тысячи 400 расчетных показателей, для других физических лиц — от 2 тысяч 600 до 3 тысяч расчетных показателей.

Помните, что всем кыргызстанцам, посетившим, в том числе транзитом, государства первой и второй категорий, в случае проявления симптомов гриппа, ОРВИ или коронавируса необходимо позвонить врачу или вызвать скорую помощь по номеру 103. Самостоятельно посещать поликлинику или больницу не следует.

Ежедневно в течение 14 дней (во время домашнего карантина) медицинские работники будут связываться с данными гражданами по телефону для проведения опроса о состоянии здоровья.