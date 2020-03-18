Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение

Колледжи и вузы Кыргызстана перешли на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки.

Руководителям средних и высших профессиональных учебных заведений вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности приказано на время преждевременных каникул организовать для студентов образовательный процесс с применением дистанционных технологий и онлайн-курсов, а также разработку планов самостоятельной работы студентов.

Кроме того, поручено провести разъяснительную работу со студентами, а по необходимости с их родителями, о целесообразности нахождения дома в период карантина.

На время карантина также приказано ввести временные ограничения на выезд в командировки сотрудников учебных заведений, а студентам — на участие в программах академической мобильности.

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