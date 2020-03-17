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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Спортклубы и аквапарки. Кого не коснулись ограничения правительства

В Кыргызстане из-за угрозы проникновения в страну и распространения коронавируса объявлен карантин в школах и вузах. Правительство ввело ограничения на проведение массовых мероприятий и празднования Нооруза. Сегодня также решено закрыть кафе и точки общественного питания, где более 50 посадочных мест.

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В Бишкеке введен режим повышенной готовности в связи с распространением по всему миру коронавируса. Городские власти рекомендуют владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе и других мест ограничить свою деятельность, а жителям не ходить в места массового скопления людей, а также не проводить семейные, памятные мероприятия.

Однако, несмотря на вводимые ограничения, в столице большинство аквапарков, фитнес- и спортклубов, а также детские центры развития продолжают работать в прежнем режиме, тогда как государственные закрыты на карантин из-за коронавируса.

Как сообщили 24.kg администраторы, бассейны отеля Golden Dragon и бизнес-центра Maximum, спортклуб KARVEN, Erem работают, как и прежде.

В центре отдыха «Ала-Тоо» отметили, что временно закрыли аквапарк по техническим причинам, функционирует только баня.

Карантин до 8 апреля объявлен в комплексе при Управлении делами президента и бассейн «Жаштык».

В обычном режиме работают также фитнес-клубы Maximum Fitness, BISPORT GYM, Pulse и женский комплекс SunRise. Менеджеры этих центров отметили, что каждый день проводят санитарно-дезинфицирующие процедуры.

В связи с коронавирусом число посетителей убавилось на 20 процентов.

Менеджер Maximum Fitness

В фитнес-клубах World Class Bishkek и Royal Sport рассказали, что, согласно постановлению правительства «О введении режима повышенной готовности», приостанавливают свою деятельность с 18 марта по 6 апреля.

Детские образовательные, развивающие центры «Развивайка», Sunshine, «Керемет», «Чудо-Чадо» также не стали вводить карантин, занятия проводятся по прежнему графику.

В центре «Детвора» сообщили, что отменены все комплексные обучения, которые длились больше пяти часов. «Проводятся только кружки по одному часу. В каждой группе обучаются всего по 5-7 детей», — сказала воспитательница.

Центр детского творчества Свердловского района и республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» сообщили, что находятся на карантине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146816/
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