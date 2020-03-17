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Общество

В Бишкеке введен режим повышенной готовности

В Бишкеке введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление выпустила столичная мэрия.

Отмечается, что в Бишкеке введено временное ограничение деятельности спортивных секций, домов культуры, музыкальных и художественных школ, муниципальных театров, музеев, библиотек, детских школ искусств, центров реабилитации детей и молодежи, домов-интернатов, городских реабилитационных, геронтологических центров, социальных учреждений. Ограничение действует предварительно до 6 апреля.

Владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров, кинотеатров, рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе и других мест рекомендовано ограничить свою деятельность, а жителям ограничить проведение и посещение мест массового скопления людей, а также семейных, памятных мероприятий.

Все эти меры принимаются властями для предотвращения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146711/
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