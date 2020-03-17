В мессенджерах рассылают информацию о распылении лекарств. Что ответили в штабе

В мессенджере WhatsApp рассылается информация о том, что сегодня с 23.00 до 5.00 вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции.

Пользователи просят закрывать окна и балконы на этот период. Авторы информации ссылаются на воинскую часть.

Фото скрин с WhatsApp. Рассылается информация о распылении лекарств

В республиканском штабе по предупреждению коронавируса в Кыргызстане 24.kg опровергли эту информацию. По словам Зуридина Нурматова, сообщения о распылении лекарств — фейк.

«Это ложная информация. Никаких лекарств мы не будем распылять. Все торговые центры, рынки, маршрутки, а также другие общественные места по всей стране обрабатываются антибактериальными средствами органами местной власти и владельцами зданий», — сказал Зуридин Нурматов.

Напомним, что с 12 марта в Кыргызстане введено временное ограничение на проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Накануне принято решение о временном закрытии кинотеатров, ночных и компьютерных клубов, зон питания и игровых площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.