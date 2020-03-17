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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. В ЦИК не исключают перенос проведения местных выборов

Член ЦИК Гульнара Джурабаева заявила 24.kg, что вопрос о переносе проведения местных выборов из-за коронавируса следует рассмотреть, причем, чем скорее, тем лучше.

По ее словам, необходимо принять во внимание угрозы проникновения нового вируса в страну и не подвергать опасности здоровье кыргызстанцев.

«Карантинные мероприятия должны поддерживаться всеми», — считает Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что ЦИК должна обсудить вопрос переноса даты с республиканским штабом по коронавирусу.

Выборы депутатов местных кенешей в пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу — и 25 айыл окмоту запланированы на 12 апреля.

Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146675/
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