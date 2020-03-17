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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российский город Томск отменил все рейсы в Казахстан и Кыргызстан

С 16 марта пока на один месяц приостановлены все международные автобусные рейсы из Томска в связи с закрытием границы с Казахстаном. Пассажиры, которые ранее приобрели билеты, могут сдать их в кассах. Об этом сообщает сайт vtomske.ru.

В диспетчерской городского автовокзала проинформировали, что ограничения продлятся до 15 апреля.

Ранее с автовокзала Томска пассажиры могли уехать в Павлодар, Семей, Караганду (через Нур-Султан), Усть-Каменогорск (Казахстан) и Бишкек (Кыргызстан).

Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти, среди них есть ребенок. Об этом ранее сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта из-за коронавируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146667/
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