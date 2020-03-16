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Общество
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Коронавирус нам не страшен. Местные выборы в Кыргызстане пройдут в срок

Сроки проведения местных выборов в Кыргызстане не будут переноситься из-за коронавируса. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, пока такого распоряжения не поступало. Выборы депутатов местных кенешей в пяти городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу — и 25 айыл окмоту пройдут 12 апреля, как и было запланировано.

Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи скончались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146619/
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