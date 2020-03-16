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Общество

Поставка героина в ФРГ. Задержаны члены транснациональной наркогруппировки

Члены транснациональной организованной преступной наркогруппировки, причастные к поставке крупной партии героина, задержаны. Ими оказались граждане Кыргызстана, Турции и Нидерландов. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

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Уточняется, что установлены личности и задержаны почти все соучастники преступления, совершенного летом 2019 года. Один гражданин КР объявлен в межгосударственный розыск.

Напомним, в июне 2019-го в Германии обнаружили 670 килограммов героина в грузовике из Кыргызстана. Наркотик был задекларирован как турецкие сладости.

В ходе следствия выяснилось, что члены наркогруппировки наладили устойчивый канал поставок наркотиков, в частности героина, в особо крупных размерах из Ирана в страны Европейского союза транзитом через государства Центральной Азии.

«В результате проведенного расследования установлен круг преступных связей по всей протяженности наркоканала, задержаны и заключены под стражу двое граждан Кыргызстана, в отношении которых Следственной службой вынесено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 267 (незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта), 270 (контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу), 359 (подделка документов) и 215 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Еще один гражданин Кыргызстана объявлен в межгосударственный розыск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установлена личность лидера транснациональной организованной преступной группы — гражданина Турции. В ноябре 2019 года он был объявлен Следственной службой МВД КР в межгосударственный розыск. 2 марта 2020-го подозреваемый задержан в Турции вместе с двумя активными членами наркогруппировки. «Кроме того, в Королевстве Нидерландов также были задержаны активные члены наркогруппировки, причастные к совершению указанного преступления. Расследование продолжается», — сообщает СБНОН.

Напомним, в июне 2019 года в Германии обнаружили более полутонны героина в грузовике из Кыргызстана. Наркотик был задекларирован как турецкие сладости. Водитель фуры — гражданин Турции, 63-летний Озон Сулейман, долгое время проживал в Бишкеке.

В документах на товар указывалась кыргызстанская фирма «Элит Шоко». Владелицу кондитерского цеха Аиду Жолдошеву вызывали на допрос в следственные органы. Выяснилось, что компания подставная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146574/
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