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Рынок «Шабдалы-Зар» вернули государству. Он принадлежал Кадыржану Батырову

В Джалал-Абаде государству вернули один из центральных рынков, принадлежащий аффилированным лицам Кадыржана Батырова. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в собственность государства вернули рынок «Шабдалы-Зар», который оценили в 412 миллионов 111 тысяч сомов.

Установлено, что участок, согласно приказу мэрии Джалал-Абада, в 1994 году выделен частной компании, аффилированной с ОАО «Дустлик», где 85 процентов контрольного пакета акций принадлежал экс-лидеру узбекской общины в Кыргызстане Кадыржану Батырову.

При этом, согласно Земельному кодексу КР (редакция 1994 года), мэрия не имела права выделять (реализовать) государственные земельные участки. Таким правом наделен только городской кенеш.

Земельный участок незаконно продан Батырову, а он, в свою очередь, в 2009 году путем фиктивной сделки оформил договор купли-продажи с гражданами Кыргызстана М.А. и Р.Ш. (аффилированные с Батыровым лица). Об этом свидетельствуют архивные документы, приобщенные к материалам уголовного дела. В последующем участок несколько лет использовался как рынок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293654/
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