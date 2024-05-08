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В городе Ош задержан лидер международной наркогруппировки по прозвищу Шрэк

В Оше задержан лидер международной наркогруппировки, известный в криминальных кругах по прозвищу Шрэк. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР. У него изъяли килограмм гашиша.

По данным Госкомитета национальной безопасности, Шрэк организовал международный канал поставок наркотических средств с сопредельными государствами. Его задержали 29 апреля и водворили в СИЗО ГКНБ.

«По имеющимся оперативным данным, Я.М. является одним из основных наркодельцов Ошской области, контролирующим наибольшую часть наркопотока. Работал под покровительством лидеров ОПГ. Стоит на учете МВД как лидер организованной преступной наркогруппировки. Привлекался к уголовной ответственности в России за сбыт и хранение героина», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что они продолжают работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также чекисты просят возможных пострадавших от действий Шрэка обращаться по следующим номерам: 0312660475, 0312626504, 03222 70009.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293472/
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